البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب/ أشرف حاتم و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

مشروع القانون يقترح تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس .

جاء ذلك بعد أن أغلق رئيس المجلس باب المناقشة علي مشروع قانون الايجار القديم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إنه نظرا لارتباط نائب رئيس الوزراء و وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ببعض الارتباطات الخارجية لذا نتوقف عن مناقشة قانون الايجار القديم للبدء في مناقشة مشروع القانون المهن الطبية .

ومنح جبالي الكلمة للدكتور أشرف حاتم مقرر تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون لاستعراض التقرير أمام الجلسة العامة.