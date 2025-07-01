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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي

معلومات مجلس الوزراء
معلومات مجلس الوزراء

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي عن تحقيق مستهدفاتها، وإغلاق بعض مراكز التجميع قبل موعدها المقرر نتيجة لعزوف المزارعين عن التوريد.

وأكد المركز الإعلامي انتظام سير منظومة توريد القمح للموسم الحالي لعام 2025، مشددًا على أن عمليات التوريد مستمرة بشكل طبيعي في مختلف مواقع التخزين على مستوى الجمهورية دون إغلاق، مع وجود إقبال ملحوظ من المزارعين أسفر عن توريد كميات كبيرة من القمح، ومن المقرر أن ينتهي الموسم 15 أغسطس المقبل.

وقد ارتفع إجمالي الكميات الموردة خلال العام الحالي بنسبة 16%، لتصل إلى 3.91 مليون طن حتى اليوم، مقارنة بـ 3.38 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 530 ألف طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الكميات الموردة خلال العام الحالي تعد كميات غير مسبوقة نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في تبكير إعلان سعر التوريد قبل موسم الزراعة، وزيادة سعره ليصبح 2200 جنيه للإردب، وهو ما يفوق سعر القمح المستورد، إلى جانب السداد الفوري ‏‏لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد، ما شجع المزارعين على زراعة القمح وتوريده بكميات كبيرة للدولة.

مجلس الوزراء توريد القمح منظومة توريد القمح

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