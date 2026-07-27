محمد عبدالحافظ ناصف : جائزة التفوق أرفع أشكال التقدير من الدولة

أعرب الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عن سعادته بالفوز بجائزة الدولة للتفوق، مؤكدًا أن الجائزة تمثل أحد أرفع أشكال التقدير الذي تمنحه الدولة المصرية للمبدعين في مختلف المجالات.

وقال ناصف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "جائزة الدولة من أرقى الجوائز المصرية، والفوز بها يجعل الكاتب يشعر بأن ما قدّمه من جهد وإخلاص في الكتابة على مدار سنوات حظي بالتقدير والاهتمام".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى أساتذتي الذين آمنوا بموهبتي وشجعوني على النشر منذ بداياتي الأولى، وكان لدعمهم أثر كبير في مسيرتي الأدبية، كما أشكر كل من قدّر تجربتي ورشحني لنيل هذه الجائزة".

وأوضح ناصف أنه كان يتوقع الفوز بنسبة لا تتجاوز 50%، قائلًا: "كل المحيطين بي كانوا يتوقعون فوزي، لكنني كنت أدرك أن المنافسة على جائزة التفوق شديدة للغاية، فهناك ما لا يقل عن عشرين كاتبًا ومبدعًا يستحقون الحصول عليها".

وتابع: "مصر تمتلك ذخيرة كبيرة من الكُتّاب والمبدعين في مختلف الأجيال، وجميعهم يستحقون التقدير، ولذلك أتمنى زيادة عدد جوائز التفوق إلى ثماني جوائز في كل فرع، بدلًا من الاكتفاء بعدد محدود، حتى تتسع دائرة التكريم وتمنح الفرصة لمزيد من أصحاب التجارب المتميزة".

واختتم محمد عبد الحافظ ناصف تصريحاته قائلًا: "هذا الفوز يحملني مسؤولية أكبر تجاه القارئ والثقافة المصرية، ويدفعني إلى مواصلة الكتابة وتقديم أعمال تليق بقيمة الجائزة وتاريخها".