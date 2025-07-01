محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير طريق مطار العلمين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء أعمال التطوير على جانبى طريق مطار العلمين الدولي بما يليق بالشكل الحضارى والسياحى أمام زوار المحافظة، يرافقه اللواء محمد هجرس رئيس مدينة الضبعة.

أوضح المهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق بمطروح أن عملية انشاء ارصفة على جانبى طريق مطار العلمين بمدينة الضبعة بطول ٨كيل. متر من كل اتجاه بعرض متوسط ٢،٥م للرصيف من خلال الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

أشار إلى أن الأعمال تشمل تركيب بردورات واعمال خرسانة للرصيف وتنفيذ أحواض للزراعة والتشجير بالرصيف، كذلك عمل صفايات وشنايش لتصريف مياه الأمطار و عدد من المظلات بالأرصفة يستخدمها مندوبو إدارة المرور لإدارة الطريق للوقاية من حرارة الشمس.

وفى وقت سابق كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية و التربية الخاصة مع منحهم شهادت تقدير ومكافآت مالية تقديرا لتفوقهم وتميزهم في الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عطية سالم مدير عام منطقة مطروح والعمدة مبروك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح و أحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء ،ولفيف من قيادات التعليم العام و الأزهري بالمحافظة ، وأولياء الأمور وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .

فى بداية كلمته وجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، والذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي استعادت بها مصر هويتها، وعبّرت بها عن إرادة شعبها العظيم

وأعرب محافظ مطروح عن فخره وسعادته لتواجده وسط الكوكبة المشرقة من أبنائه المتفوقين، لنؤكد لهم أن الجهد لا يضيع، وأن من جدّ وجد، ومن زرع حصد مؤكدا أنهم استحقوا هذا التكريم عن جدارة، لما قدموه من مثال يُحتذى في الالتزام والعطاء والتفوق داعيا لهم أن يكونوا دائمًا في مقدمة الصفوف، حماةً للعلم، وصنّاعًا للمستقبل.

مطالبا جميع الجهات والمؤسسات التعليمية والدينية والشبابية من مديرية التربية والتعليم، ومنطقة الأزهر، ومديرية الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة، ومديرية الأوقاف، والكنيسة، وغيرها من الجهات المعنية وضع خطة عملية واضحة لاستثمار هذه الطاقات المبدعة، من ابنائنا المتفوقين وتقديم كل سبل الدعم لها، لتظل مطروح دائما منارة للعلم ومصنعًا للتميز و من أجل المشاركة الفاعلة في بناء وطنكم، وخدمة مجتمعكم، ورفع راية مصر خفاقة في كل محفل ومجال.

وخلال كلمته وجه محافظ مطروح الشكر لأولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم وكل من أسهم في صناعة هذا النجاح ورعايته ،معربا عن سعادته اليوم لتكريم أوائل التربية الخاصة ولأول مرة هذا العام تكريم الطلبة المتميزين من طلاب الدمج تحفيزا لهم.

وفى لفته إنسانية خلال الحفل كرم محافظ مطروح الطالب حمد جمعة حمد الصريحى أحد الطلاب المتعافين من مرض السرطان لتحديه الصعاب والمرض واجتهاده رغم ظروفه ليكون ضمن صفوف الناجحين بالشهادة الاعدادية .