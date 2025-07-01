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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced"" للمباني الخضراء

التجارى الدولى
التجارى الدولى
أحمد عبد القوى

حصل مجمع ينمو إيست اللوجيستي على شهادة EDGE Advanced لمنشآته المُصممة وفقا لمعايير الاستدامة، حيث يؤكد هذا الإنجاز على ريادة مجمع ينمو في مجال البنية التحتية اللوجستية المستدامة في مصر. يمثل مجمع ينمو اللوجستي أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهي منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتي تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) في مصر.

تُعد شهادة EDGE -وهي اختصارًا لعبارة "التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر"- بمثابة معيار ونظام اعتماد للبناء الأخضر، تم تطويرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - ذراع مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص - ويعزز هذا المعيار التنمية المستدامة من خلال تشجيع التصاميم الموفرة للموارد التي تقلل الانبعاثات وتكاليف التشغيل.

ولدعم أهداف الاستدامة تقدم مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، استردادًا نقديًا بنسبة 2.8% على قروض الانشاءات للمشاريع التي تستوفي معايير EDGE.

وحصلت ثلاث مستودعات بمجمع ينمو إيست اللوجيستي على شهادة EDGE Advanced، بما أدى إلى انخفاضٍ كبير في استهلاك الموارد تتمثل في توفير  49% من نسبة الطاقة المستخدمة،و 53%  من نسبة والمياه  و 59% في نسبة انبعاثات الكربون المتجسد.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تحصل ثلاث مستودعات أخرى على الشهادة عند اكتمالها في وقت لاحق من هذا العام، بما يعزز محفظة المباني الخضراء في المجمع.

وجدير بالذكر، أن مجمع ينمو اللوجيستي حصل سابقًا على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري من البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)لانشاء مجمع ينمو ايست اللوجيستي، وقد ساهم هذا الاستثمار الضخم في تطوير مستودعات متطورة وصديقة للبيئة.

قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة: "يُعتبر الاستثمار الأخضر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للنمو المستدام في شركة حسن علام للمرافق". وأضاف: "تعكس شهادة EDGE Advanced التي حصل عليها مجمع ينمو اللوجيستي

التزامنا الفعلي بهذا الاتجاه. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل تعاوننا الوثيق مع البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كانت شراكتهما أساسية في تحقيق الطموحات البيئية مع التنمية المستقبلية. نحن فخورون بقيادة هذا التحول ووضع معايير جديدة للاستدامة في قطاع اللوجستيات، والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة لمصر".

كما علَّقَ السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، قائلاً:

"في البنك التجاري الدولي، نؤمن بأن الاستدامة هي أساس النمو الاقتصادي المسؤول والشامل، ونلتزم بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع أنشطتنا، ومن أبرز انعكاسات هذا الالتزام شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، التي أثمرت عن إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي."

وأضاف: "يعكس تمويلنا لمجمع "ينمو" - بالشراكة مع شركائنا الرئيسيين: حسن علام للمرافق، وAgility & A.P. Moller Capital- النجاح المستمر لتعاوننا طويل الأمد، ويؤكد التزامنا بدعم البنية التحتية الذكية والخضراء التي تُسهم في نمو الاقتصاد المصري."

وفي نفس السياق، صرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "يُمثّل حصول مجمع ينمو إيست اللوجستي على شهادة EDGE Advanced علامة فارقة أخرى في مسيرة  مصر نحو بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الموارد. كما أضاف أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المتزايد بالتنمية المستدامة في مصر، مشيرا إلى التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي في مجال التمويل الأخضر المبتكر.

أكد شيخ عمر سيلا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم التحول الأخضر في مصر من خلال تطوير حلول ذكية مناخياً في جميع أنحاء البيئة العمرانية عبر اعتماد شهادة EDGE."

بنك تجارى دولى

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