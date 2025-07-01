دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية لهذا السبب

أقام محامي وكيلا عن الفنان حسام عزت ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة ، وإدراج اسمه ضمن المترشحين .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69270لسنة 79قضائية ، نقيب المهن الموسيقية ، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكان الفنان حسام عزت ، أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية قام بعمل محضر ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ، يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

وطالب الفنان بقبول ترشحه بالانتخابات وتمكينه من خوض السباق الانتخابي والمزمع عقد هذه الانتخابات يوم ٢٩ يوليو من الشهر الجاري .