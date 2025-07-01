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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كجوك:الدول النامية تتطلع لدور أكبر في دعم التنمية البشرية

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
محمد يحيي

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع روبرت فان دير زي المدير المالي لبرنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركتهما فى المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.

أكد كجوك، أننا ملتزمون بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل الميسر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة.

أضاف أننا نتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز التمويل المبتكر بالبلدان النامية؛ على نحو يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المالية المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية الأمن الغذائي

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