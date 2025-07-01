قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كما أوصانا النبي.. خالد الجندي يكشف أفضل الأعمال في يوم عاشوراء
حبس أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة
مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي
4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟
البث الإسرائيلية: مقترح قطري لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوما
سيدة أعمال تتبرع بقيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث إقليمي المنوفية
ترامب: زيارة نتنياهو المقبلة إلى واشنطن احتفالًا بتدمير منشآت إيران النووية
الشيخ خالد الجندي: هذه أفضل الفروض وأنواعها
أمين الفتوى: لا يشترط فخامة مسكن الزوجية لنيل الرضا والسعادة
ترامب: نتنياهو يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة
بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني.. شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول النامية

مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا
مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

قال كجوك، فى اليوم الأول لـ مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.  

أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.

أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.

قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

المالية مؤتمر التمويل من أجل التنمية أزمة الديون الفجوة التمويلية الإصلاحات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

ترشيحاتنا

محمد مندي

مستقبل وطن: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى

حزب الجبهة

بعد إعلان المخطط الزمني للانتخابات.. الجبهة الوطنية يجتمع غدا لبحث مرشحيه للشيوخ

السياحة

احذر.. غرامات مشددة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمضايقات السياح في مصر

بالصور

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

يضم عشر أغنيات.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

طريقة عمل آيس كريم البطيخ في 10 دقائق.. وصفة سهلة ومنعشة

طريقة عمل آيس كريم البطيخ
طريقة عمل آيس كريم البطيخ
طريقة عمل آيس كريم البطيخ

فيديو

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

ايتن عامر

عشان ولادنا.. طليق أيتن عامر يفاجئها بتصرف غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد