تطييب رفات وتدشين أيقونات في احتفالات دير الشايب بعيد استشهاد الأنبا موسى القوي

صلى نيافة الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، صلاة رفع بخور عشية عيد استشهاد القديس العظيم الأنبا موسى القوي، وذلك في كنيسة التوبة بالدير، المُكرسة على اسم القديسَين الأنبا موسى القوي والقديس أغسطينوس.

وخلال العشية طيّب نيافته رفات القديس الأنبا موسى القوي والقديس أغسطينوس، بمشاركة عدد من آباء مجمع رهبان الدير، وأحد الآباء الكهنة من إيبارشية أسوان، إلى جانب شباب بيت الخلوة المقيمين بالدير.

كما صلى نيافته القداس الإلهي صباح اليوم، لعيد استشهاد القديس الأنبا موسى القوي، وفيه دشن أيقونة للقديس الأنبا موسى القوي والقديس أغسطينوس، بحضور عدد من رهبان الدير، وآباء كهنة من إيبارشية الأقصر، بالإضافة إلى شباب بيت الخلوة.