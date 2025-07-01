أمير هشام: الأهلي يرغب في إعارة عبدالقادر الموسم المقبل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يرغب بشدة في خروج أحمد عبدالقادر جناح الفريق على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، في ظل وفرة اللاعبين في مركز الجناح داخل صفوف القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: لا يوجد رغبة حقيقية داخل الأهلي، لبقاء أحمد عبدالقادر في الفريق الموسم القادم، وهناك رغبة لاعارة اللاعب لمدة موسم.

وأضاف: لو رفض عبدالقادر فكرة الاعارة فأن اللاعب سيتواجد ضمن قائمة الانتظار.

وأكمل: سيتم حسم ملف عبدالقادر خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن الرغبة المؤكدة هي خروج اللاعب على سبيل الاعارة.