قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم بطعم ابن القنصل.. مجدي الهواري يُهنئ السقا وفهمي بنجاح «أحمد وأحمد»|شاهد
مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟
مصطفى شوبير رفقة أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلمه «أحمد وأحمد» |شاهد
غلق وتشميع معمل تحاليل مُخالف في الجيزة ومصادرة الأجهزة الطبية |صور
عقب وصولهم القاهرة.. وزير الرياضة يهنئ أبطال العالم في الخماسي الحديث بالفيديو كونفرانس
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حزامًا ناريًا على شرق غزة.. وأوامر إخلاء بخان يونس
شريف عامر: حياة الفلسطينيين في حد ذاتها «مقاومة» ضد الاحتلال الإسرائيلي
مصطفى الفقي: سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة «قد يتم تأجيله» لكنه لن ينتهي|فيديو
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صنع في دمياط .. معرض للأثاث بأرض المعارض بالقاهرة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، معرض الأثاث " صنع في دمياط " والذى انطلقت أولى مراحله لهذا العام يوم ٢٦ يونيو الماضى وتستمر حتى الخامس من يوليو الجارى ،بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة...

جاء التفقد بحضور  محمد مدحت و  حاتم العشرى نائبا رئيس الجهاز و  حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط

حيث تفقد المحافظ ورئيس الجهاز أروقة المعرض الذى جاء على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع وبمشاركة ٨٠ عارض من عملاء الجهاز والجهات الشريكة ، ويفتح أبوابه للمواطنين طوال فترة انعقاده يومياً فى الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءًا ، حيث تضمن المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث المودرن والكلاسيك تناسب جميع الأذواق و بأسعار مناسبة ، كما حرصا على التواصل مع العارضين المشاركين بالمعرض للتعرف على العروض التى يقدمونها بتخفيضات تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠%.

وعلى هذا الصعيد،، أشاد محافظ دمياط ورئيس الجهاز بالمعروضات و أسعارها ، وأكدا على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم .

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " حرص المحافظة على استكمال خطة التعاون التى بدأت منذ عام ٢٠١٦ مع الجهاو لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بالمحافظة تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو النهوض بهذه الصناعة الوطنية،  وأشاد " المحافظ  " بتلك الجهود التى تساهم فى دعم هذه الصناعة التى تُعد الأشهر والأهم بمحافظة دمياط،  لافتًا إلى أن منتج الأثاث الدمياطي يتميز بدقة وجودة عالية ذاع صيته بالأسواق المحلية والعربية والدولية أيضًا،  وأكد " محافظ دمياط " تطلع المحافظة إلى إطلاق مبادرات عديدة لتوسيع دائرة التسويق لمنتجات الأثاث،  و كذا تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى ، وصولاً إلى التصدير والمنافسة عالمياً ، وتوجه " محافظ دمياط " بالشكر الى جهاز تنمية المشروعات برئاسة الأستاذ باسل رحمى على هذا التعاون المثمر.

ومن جانبه،، أكد  باسل رحمى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالى وغير المالى لصناع الأثاث،  وذلك لتطوير المنتج وزيادة الانتاجية وتسويقه على نطاق واسع ، حيث لفت إلى أن معرض صنع في دمياط يعكس إهتمام الجهاز بتنفيذ هذه الرؤية، من خلال دعم صناعة الأثاث بدمياط، والتى تحظى باهتمام واسع من أجهزة الدولة باعتبارها عنصر أساسى للتشغيل،  ومساهمتها فى توفير فرص عمل،  هذا إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الواردات وزيادة الصادرات

دمياط محافظ دمياط معرض اثاث الاثاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية

ترشيحاتنا

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة زوجة شقيق اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة النايل سات

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

بالصور

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي لصغر حجم الدماغ وانخفاض ذكاء الأطفال

مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد