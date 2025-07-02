هشة ولذيذة .. طريقة عمل القرص الطرية الهشة

في موسم التجمعات والعزومات الصيفية، تعتبر طريقة عمل القرص الطرية من وصفات المطبخ المصري، ويمكن تحضيرها في المنزل بأسلوب بسيطة وخطوات سهلة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بمكونات متوفرة وخطوات دقيقة تضمن النجاح من أول تجربة.

طريقة عمل القرص الطرية



طريقة عمل القرص الطرية

مكونات طريقة عمل القرص الطرية:

6 أكواب دقيق منخول

كوب زبادي

كوب قشطة

كوب زيت + نصف كوب زبدة أو سمنة

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ربع كوب ماء دافئ لتفعيل الخميرة.

طريقة عمل القرص الطرية

خطوات التحضير:

ـ تحضير الخميرة: تُذوّب الخميرة مع السكر والماء وتُترك لتختمر 10 دقائق.

ـ خلط المكونات الجافة: يُخلط الدقيق مع اللبن البودرة، البيكنج بودر، والملح.

ـ إضافة المكونات الدهنية: يُضاف الزيت مع الزبدة أو السمنة ويُخلط جيدًا.

ـ تشكيل العجينة: تُضاف الخميرة والزبادي والقشطة تدريجيًا حتى تتكوّن عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ الراحة والتخمير: تُترك العجينة لتختمر نصف ساعة في مكان دافئ.

ـ التشكيل والخبز: تُقسم العجينة إلى كرات، وتُفرد إلى أقراص وتُخبز في فرن متوسط الحرارة (180°م) حتى يحمر الوجه.

طريقة عمل القرص الطرية

نصائح الشيف نجلاء لنجاح القرص الطرية

ـ ترك العجينة ترتاح مرتين يعزز من الطراوة.

ـ تغطية الأقراص بعد الخبز بفوطة نظيفة يمنع جفافها.

ـ يمكن حشوها بالعجوة أو الجبن حسب الرغبة.

ـ الأفضل استخدام زجاجة أو علبة لفرد القرص حتى لا تفقد الهواء.