ارتفاع «داو جونز» وتراجع أسهم التكنولوجيا مع بداية النصف الثاني من 2025

ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، الأول من يوليو، مع تخلّي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا مع بداية النصف الثاني من عام 2025.

يأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع تقييم المستثمرين لآخر التطورات المرتبطة بالأسواق، بما في ذلك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم، بالإضافة إلى تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة والاقتصاد.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، كما تراجع مؤشر Nasdaq المركّب بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 400 نقطة، أو بنسبة 0.9%.

ويأتي هذا الأداء مع تخلّي المتداولين عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Nvidia وMicrosoft، واتجاههم بدلًا من ذلك إلى شراء أسهم شركات الرعاية الصحية.

وقفزت أسهم Amgen وUnitedHealth بأكثر من 4% لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم Merck وJohnson & Johnson بأكثر من 3% وحوالي 2% على التوالي، مما ساهم في دفع مؤشر "داو جونز" للصعود.

ويمثل هذا تحولًا عن انتعاش السوق المدفوع بالتكنولوجيا في الربع الثاني؛ حيث قفز صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار بنحو 23% خلال تلك الفترة، لكنه تراجع بنحو 1% مع بداية الربع الثالث.

تغير في شهية المخاطرة

وتعليقًا على تطورات أداء السوق، قال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة Ameriprise:

"خلال الشهرين الأخيرين من الربع، كان التوجه نحو المخاطرة كبيرًا. كان الأمر يتعلق بشراء الأسهم التي تتمتع بعوامل نمو قوية طويلة الأجل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا"، مضيفًا: "أعتقد أننا استنفدنا هذه الصفقة."

تراجع أسهم "تسلا"

وتراجعت أسهم شركة Tesla بنحو 5%، بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social للتواصل الاجتماعي التابعة له، إلى ضرورة أن تقوم "إدارة كفاءة الحكومة" بمراجعة الدعم الحكومي الذي تلقّته الشركات التابعة للرئيس التنفيذي لـ Tesla، إيلون ماسك.