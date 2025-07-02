أمريكا تتعهد لإسرائيل بضمان استئناف القتال في غزة إذا لم تُلبَّ مطالبها

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر سياسي، عن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بضمان استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية في قطاع غزة، في حال عدم تنفيذ المطالب الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس ونفي قادتها خارج القطاع.

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وأضاف المصدر أن واشنطن أعربت عن التزامها بدعم إسرائيل دبلوماسيًا وسياسيًا، في حال تعثرت مساعي التهدئة أو لم تُنفذ شروطها الأمنية.

13 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال

في سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن 13 فلسطينيًا استشهدوا منذ فجر اليوم، نتيجة غارات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وتستمر العملية العسكرية في ظل تدهور الوضع الإنساني، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة.