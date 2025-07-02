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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر ضوابط التحويل من المدارس العربي للغات والعكس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة "العربي" إلى المدارس الخاصة “اللغات” والمدارس الدولية والعكس .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة في مدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية ، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الاجنبية المستخدمة في التدريس والمواد التي تدرس بها بمعرفة المدرسة المحول إليها وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات أو المدارس الدولية أو المدارس الخاصة العربي إلى المدارس الرسمية العربي مباشرة دون أي اختبارات ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع واللغة الاجنبية الثانية بشرط توافر الضوابط التالية :

-وفاة ولي الأمر بعد إلتحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات

- انتقال محل سكن الاسرة أو محل العمل ، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة

- حدوث كارثة لأسرة الطالب ( بعد قيده بالمدرسة الخاصة) على ان يثبت ذلك بالمستندات الموثقة

- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات 90% فأكثر

التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026  .. الخطوات

  • تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص.
  • بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر الي الأصغر سنا.
  • يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لإعتمادها ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.
  • يتم الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل: وفاة ولي الأمر، والنقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، أو حدوث كارثة للأسرة.

جدير بالذكر أن التحويلات بين المدارس خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق المحافظة ، طبقا للكثافات ويمكن من خلال رابط التحويلات بين المدارس :

  • تقديم طلب التحويلات بين المدارس من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
  • إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.
  • إمكانية الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة
  • يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل خدمة التحويلات بين المدارس وحتى انتهاءها

شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 

  • يتم تقديم طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونياً فقط ولا يعتد بالتقديم الورقي
  • يشترط أن تكون المدرسة المحول اليها الطالب داخل نطاق المحافظة

ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.

ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة۲۰۱۰ م.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

التحويل بين المدارس المدارس التحويل التربية والتعليم

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