تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، مشيرة إلى أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و475 شاحنة و237 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1822 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، 292 شاحنة و216 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، و183 شاحنة و21 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة ALcudia Express ، بينما غادرته ثلاث سفن وهي (Belagos Express والحرية2 وعمان)، وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و108 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهي (سينا وآيلة).