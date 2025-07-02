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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، مشيرة إلى أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و475 شاحنة و237 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1822 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، 292 شاحنة و216 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، و183 شاحنة و21 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة ALcudia Express ، بينما غادرته ثلاث سفن وهي (Belagos Express والحرية2 وعمان)، وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و108 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهي (سينا وآيلة). 

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع رحلات مكوكية

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