"البحوث الزراعية" يختتم فعاليات ورشة عمل "الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح"

اختتم مركز البحوث الزراعية فعاليات ورشة عمل "الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح"، والتي ضمت مجموعة من الخبراء والباحثين من وزارة الزراعة والمركز .



يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت إشراف رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم بتعزيز التعاون الزراعي مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بهدف اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة وتصميم برامج تدريبية لصغار ومتوسطي المزارعين وتقديم حلول ذات أولوية.



واستنادا إلى احتياجات محافظات الدلتا، تم تنظيم مجموعة حلقات نقاشية بهدف التركيز على زيادة إنتاجية القمح وتقليل الفاقد بعد الحصاد وأثناء التخزين من خلال عدة مجالات هي: إدارة زراعة القمح والتسميد ومكافحة الحشائش، إدارة الأمراض والآفات، الميكنة الزراعية وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع استنادا إلى خبرات دولية تتناسب مع الأولويات المحلية.