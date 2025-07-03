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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025: مشاكل صحية

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025

 حلّ مشاكل حياتك العاطفية واقضِ وقتًا أطول معًا. ستُتاح لك فرص جديدة لإثبات جدارتك المهنية. وضعك المالي جيد، لكن قد تواجه مشاكل صحية.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 قد يعترض العملاء، مما قد يؤثر على معنوياتك مع ذلك، سيكون سجلك السابق بمثابة عون يمكن لمن لديهم مقابلات عمل مُجدولة لهذا اليوم المضي قدمًا فيها. يمكنك أن تكون جادًا بشأن الانتقال إلى مدينة جديدة للحصول على وظيفة. 

برج الميزان اليوم عاطفياً 

قد يعود بعض مواليد برج الميزان إلى حبيبهم السابق، لكن على المتزوجين تجنب أي شيء يُعرّض حياتهم العائلية للخطر. كن منفتحًا في التواصل، ويجب على العلاقات العاطفية عن بُعد التركيز على هذا الأمر تحديدًا. 

برج الميزان اليوم صحيا 

 كما يجب على الأطفال تجنب تناول الطعام من الخارج لأنه قد يسبب مشاكل في الهضم قلل من تناول المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

يجب على رجال الأعمال توخي الحذر بشأن الشراكات الجديدة، فقد تحدث بعض العقبات في المراحل اللاحقة.

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