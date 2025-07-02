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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الشطرنج يخاطب وزارة الرياضة للتعاقد مع مدير فني أجنبي

اتحاد الشطرنج
اتحاد الشطرنج
القسم الرياضي

أعلن اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن موافقة مجلس الإدارة على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة استعدادا للبطولات العربية والدولية والقارية المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للشطرنج من أجل ترشيح أحد الأسماء البارزة في مجال التدريب خاصة من روسيا أو الهند بوصفها أقوى دولتين في مجال الشطرنج، كما سيتم مراعة الأمر بعدم ارتفاع تكلفة استقدام المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة للشطرنج.
وكشف اللواء مختار عمارة أن التفكير في استقدام مدير فني أجنبي يأتي اتساقا مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وهو ما حدث في أكثر اتحاد رياضي.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج في اجتماعه الأخير على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإقامة معسكرات دائمة للمنتخبات الوطنية للشطرنج مع عمل عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر وروسيا والهند.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للشرنج على إقامة معسكر دائم للشطرنج في مجال التدريب والتعليم والتحكيم واستقدام كل الدول العربية لعمل تعاون مشترك في التدريب والتحكيم أيضا.

واختتم اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج تصريحاته قائلا إن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من الفعاليات والمشاركة في البطولات العالمية والقارية من أجل استمرار تواجد الشطرنج المصري في الصدارة.

الشطرنج اتحاد الشطرنج منتخب مصر للشطرنج وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي

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