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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الجيل» يدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ

اجتماع حزب الجيل
اجتماع حزب الجيل

عقد حزب الجيل الديمقراطي مساء أمس، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر الأمانة العامة للحزب، برئاسة ناجي الشهابي، رئيس الحزب، وبحضور أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات واللجان الحزبية والنوعية، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة لعام 2025.

ناقش الاجتماع تقارير الأداء الصادرة عن أمانات التنظيم والانتخابات في المحافظات، والتي استعرضت مستوى الجاهزية الميدانية للحزب ومدى تفاعل كوادره مع المواطنين، إضافة إلى آليات التنسيق بين اللجان النوعية والتنظيمية. 

وأشاد الحاضرون بحالة التفاعل الإيجابي التي يشهدها الحزب في الشارع المصري، وبالجهود المبذولة على الأرض من قبل أمانات الحزب في المحافظات المختلفة.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس الحزب، أن حزب الجيل الديمقراطي قرر الدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يمثلون نخبة من الكوادر الوطنية التي جرى تأهيلها سياسيًا وتنظيميًا، وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والخبرة والانتماء الوطني، والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة المجلس.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحزب أن برنامج الجيل الانتخابي الذي يتبناه مرشحوه في انتخابات الشيوخ يرتكز على مجموعة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها: دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كل ربوع الوطن. 

كما يشمل البرنامج دعم مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والارتقاء بدور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية مساندة تساهم في صناعة السياسات العامة الرشيدة، وتطرح البدائل الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفيما يلي قائمة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية:

محافظة القاهرة

دكتور مهندس محمد همام الزهري عبدالله


محافظة الجيزة

المستشار محمد السيد الدكرورى


2. إبراهيم علي محمد علي البكر


3. ياسر عبدالعظيم عبدالجليل


4. عبد الناصر سمير جمعة محمد

محافظة الإسكندرية

1. المهندس إيهاب محمود عبدالله أحمد


2. حسام الدين رجبي سالم عبد الحميد


3. الدكتورة رحمة أحمد محمد عبد الله


4. كريم سمير عبد الحميد القناني


5. سوزي سعيد عزيز ميخائيل

محافظة الدقهلية

1. السيد السيد محمد إبراهيم ملوه


2. عبد المنعم محمود السيد سليم


3. عبده عبد الحليم النواوي أحمد


4. غادة علي السيد علي البري

محافظة البحيرة

1. علي محمد علي حسين حصوري


2. نادر إسماعيل حامد مصطفى


3. أحمد أبوالخير أحمد رجل


4. جاسر فاروق صابر ضيف الله


5. محمود السيد عبد الفضيل محمد

محافظة الغربية

الدكتور وائل عبدالرزاق مروان دوابه


محافظة دمياط

الدكتور صبري بديع عبد المطلب الحسيني، أستاذ علم الاجتماع


محافظة السويس

المهندس أسامة حسن أحمد محمد الطهطاوى


محافظة القليوبية

علاء الدين صلاح عبد الحليم

ودعا رئيس الحزب، ناجي الشهابي، أمناء المحافظات إلى تكثيف الحملات الميدانية في المرحلة المقبلة، والتركيز على نشر البرنامج الانتخابي للحزب والتفاعل المباشر مع المواطنين.

وأكد أن خوض انتخابات مجلس الشيوخ يتم بروح وطنية خالصة، تنطلق من إيمان الحزب بأن المجلس يمثل منصة حيوية للحوار الوطني وصياغة السياسات العامة والتشريعات التي تعزز استقرار الدولة وتحمي أمنها القومي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجولات الميدانية، والتفاعل الجماهيري، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة، بما يليق بتاريخ حزب الجيل الديمقراطي ورسالته الوطنية.

حزب الجيل الديمقراطي أعضاء المكتب السياسي ناجي الشهابي انتخابات مجلس الشيوخ الكوادر الوطنية

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