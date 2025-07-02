محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والدبلومات الفنية

اعتمد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة القبول بمدارس التعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بالمحافظة، للعام الدراسي 2025/2026.



وذكرت المحافظة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أنه تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة بمجموع 227 درجة، ويتم فتح باب التقديم بالثانوي العام، اعتباراً من يوم الأحد المقبل حتى الخميس 24 يوليو الجاري، كما أنه يسمح للحاصلين على 280 درجة بالالتحاق بأي مدرسة ثانوية عامة دون التقيد بمكان حصولهم على الشهادة الإعدادية.



وأشار البيان إلى تنسيق مدارس التعليم الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج"، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمدرسة دمو الفندقية للتأسيس العسكري "بنين وبنات" بمجموع 200 درجة، والحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج كالتالي، مدرسة التدريب والتعليم المزدوج صناعي، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمجموع 190 درجة للبنين، ومجموع 180 درجة للبنات، ومدرسة التعليم والتدريب المزدوج تجاري "بنين وبنات"، بإدارة غرب الفيوم التعليمية بمجموع 185 درجة، ومدرسة دمو الفندقية للتأسيس العسكري "بنين"، بإدارة شرق الفيوم التعليمية، بمجموع 185 درجة، والمدرسة الفنية بنات بالعدوة، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، بمجموع 170 درجة، والمدرسة الفنية بنات بسنورس بمجموع 170 درجة، ومدرسة أبوكساه الصناعية للبنات بأبشواي، بمجموع 170 درجة، ومدرسة الفيوم الزراعية "بنين" بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمجموع 150 درجة، وتوجد تعليمات واختبارات خاصة لتنسيق قبول الطلاب الجدد بالتعليم المزدوج، ولا يتم قبول الطلاب إلا بعد اجتياز هذه الاختبارات وفي حدود الأعداد المطلوبة.



وتطرق البيان إلى درجات تنسيق القبول بالمدارس الفنية الزراعية، كما يلي، مجموع 145 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية بنين، نظام الجدارات، ومستهدف بها طلاب إدارات شرق وغرب الفيوم وإطسا التعليمية، ومجموع 140 درجة للمدرسة نفسها "نظام الخدمات"، ومستهدف بها جميع أبناء المحافظة، ومدرسة الفيوم الزراعية "مهني بنين" 120 درجة لطلاب الشعبة المهنية لجميع خريجي الإعدادية المهنية، ومجموع 148 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية "مهني بنين" لطلاب الشعبة المهنية لجميع خريجي الإعدادية العامة، ومجموع 143 درجة لمدرسة أبشواى الزراعية بنين "نظام الجدارات"، و140 درجة للمدرسة نفسها لنظام "الخدمات" ويستهدف بها طلاب إدارتي أبشواي ويوسف الصديق للنظامين، ومدرسة أشواى الزراعية "مهني بنين" بمجموع 120 درجة، للشعبة المهنية لجميع خريجي الإعدادية المهنية، ومجموع 145 درجة لجميع جريجي الإعدادية العامة، ومدرسة طامية الزراعية المشتركة، بمجموع 140 درجة للنظامين "جدارات وخدمات"، ويستهدف بها طلاب إدارتي طامية وسنورس التعليميتين، ومدرسة طامية الزراعية المشتركة "مهني"، بمجموع 120 درجة لجميع طلاب الشعبة المهنية بالإعدادية المهنية، ومجموع 145 درجة للمدرسة نفسها، لجميع طلاب الشعبة المهنية بالإعدادية العامة، ومدرسة الهواري الزراعية بسنورس "بنين" بمجموع 143 درجة لنظام الجدارات.



كما جرى اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي كالتالي، مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 165 درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية "مهني" 120 درجة، لخريجي الإعدادية المهنية، ومدرسة الفنية بنات الجديدة 185 درجة، ومدرسة الفنية بنات الجديدة "مهني" 120 درجة، لخريجي الإعدادية المهنية، ومدرسة العبور الفنية بنات بدسيا 145 درجة، ومدرسة هوارة الفنية الصناعية المتقدمة بنين 170 درجة، ومدرسة الفنية بنات بالحادقة 195 درجة، ومدرسة الفنية بنات بالعدوة 145 درجة، ومدرسة ناصر الصناعية بنين 145 درجة، ومدرسة الفنية بنات بسنورس 173 درجة، ومدرسة أبوكساة الصناعية بنين 170 درجة، ومدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية بالسنجأ 150 درجة، ومدرسة الشهيد على أحمد راغب الخطيب الصناعية "بنات" بالعجميين 168 درجة، ومدرسة أبوكساة الفنية بنات 170 درجة، ومدرسة الشهيد ماجد فرج الصناعية بنين بطامية 170 درجة، ومدرسة طامية الصناعية بنات 140 درجة، ومدرسة الشهيد حسام جمال الصناعية بنين بإطسا 140 درجة، ومدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية بنات بإطسا 145 درجة، ومدرسة زكي صالح الثانوية الفنية الصناعية بنات بيوسف الصديق 190 درجة.



ولفت البيان إلى تنسيق المدارس الثانوية التجارية على مستوى المحافظة كالتالي، مدرسة الفيوم التجارية بنات 185 درجة، ومدرسة التجارة بنين بالصوفي 150 درجة، ويستهدف بالمدرستين خريجي الإعدادية بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليميتين، ومدرسة على فراج التجارية المتقدمة "بنين وبنات" 170 درجة، ومدرسة اللاهون التجارية بنات 170 درجة، لخريجي الشهادة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم، ومدرسة فاطمة الزهراء التجارية المشتركة بسنورس 175 درجة، لخريجي إدارة سنورس، ومدرسة سنهور التجارية المشتركة 140 درجة، ومدرسة أبوجنشو التجارية المشتركة 165 درجة، لخريجي إعدادية إدارة أبشواى، ومدرسة سنرو التجارية المشتركة 165 درجة، لخريجي إدارات شرق وغرب الفيوم وأبشواي، ومدرسة محمود حمزاوي التجارية بنات 185 درجة، لخريجات إدارة طامية التعليمية، ومدرسة إطسا التجارية المشتركة 165 درجة، ومدرسة الشهيد معوض التجارية المشتركة 150 درجة، ومدرسة حافظ عبدالعزيز التجارية المشتركة بإطسا 165 درجة، ومدرسة هدى محجوب التجارية المشتركة بيوسف الصديق 160 درجة، ومدرسة الجارحي التجارية المشتركة 160 درجة.



وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول بجميع مدارس التعليم الفنية "خدمات" جاءت كالتالي: مدارس التعليم الثانوي الفندقي بمجموع 170 درجة، ومدارس الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري بمجموع 140 درجة لكل منهم، علماً بأن جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الصناعي "خدمات" بمجموع 140 درجة لجميع المدارس، عدا مدرسة الفنية الصناعية بنات بالحادقة، ومدرسة الفنية الصناعية بنات الجديدة بمجموع 145 درجة، ومدرسة زكي صالح الفنية الصناعية بنات بمجموع 141 درجة، والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم التجاري "خدمات" بالمحافظة، بمجموع 140 درجة لجميع المدارس، عدا مدرستي الفيوم التجارية بنات، ومدرسة سنرو التجارية بمجموع 145 درجة.