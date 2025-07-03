تجديد حبس شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرات بدار السلام

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بترويج المواد المخدرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان مقيمان بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.