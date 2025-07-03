حدث ليلا: تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية.. وطقس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا

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الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، فيما يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة رطب، حارا على السواحل الشمالية.

تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية

شهد الطريق الدائري في القطامية حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع 5 سيارات ملاكي.

الزمالك يبدأ تسويق سيف الدين الجزيري استعدادًا لرحيله

بدأ نادي الزمالك خطوات جادة من أجل تسويق مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، تمهيدًا للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي جمال الغندور في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”.



ايه المشكلة.. محمد رمضان يرد على أحمد السقا

رد الفنان محمد رمضان ، على تصريحات أحمد السقا التي قال خلالها: "لا يوجد نمبر وان في السينما وأن محمد رمضان لم يقصد أي شيء بلقبه مطلقًا".



رئيس شعبة الدخان: تطبيق زيادة أسعار السجائر 12% من اليوم.. والمعروض وفير

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن سوق السجائر في مصر يشهد وفرة في المعروض، رغم وجود بعض التراجع في القوة الشرائية لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المعروض في الوقت الراهن كافٍ ولن تكون هناك أزمة نتيجة للاحتكار.

ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



البنتاجون: الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية تؤخر برنامج طهران لعامين

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية، تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية لبرنامج طهران النووي، ما أدى إلى تأخيره لمدة قد تصل إلى عامين، في تقدير هو الأول من نوعه بشأن أثر هذه الضربات.