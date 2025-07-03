انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس.. أحزاب تعلن عدد المرشحين على المقاعد الفردية.. وتبدأ جولات ميدانية بالمحافظات

رئيس الوفد: سندفع بـ 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ

التجمع: لدينا 23 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

«الجيل» يدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ



بدأت عدد من الأحزاب تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراءها أوائل شهر أغسطس المقبل ، من خلال الإعلان عدد مرشحيها على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

في البداية كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية والقائمة.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد سيدفع بـ 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، و25 مرشح على القائمة.

وقال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية ، أن حزب التجمع طلب من المحافظات منذ حوالي 6 أشهر أن ترد باستمارة على الراغبين للترشح على النظام الفردي، والقيادات التي سيرفع اسمها للقيادة المركزية للنظر في ترشحهم على القوائم إذا اتيحت بعض الفرص لوجودهم على القائمة، وبالتالي بدأت المحافظات تستجيب لهذه الدعوات، كما أننا لدينا مرشحون لم تتوقف دعايتهم الانتخابية منذ نهاية الانتخابات الماضية ممن لم يوفقوا.

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أننا بدأن في عملية قياس لقواعده الجماهيرية في المحافظات، وهذا كان مرهونًا بالمرحلة الثالثة في خطة المتابعة التنظيمية للحزب في كل المحافظات.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية، إلى أن لدينا مرشحين موجودين على الأرض يقومون بعملهم، كما أن المحافظات ردت علينا الشهر الماضي.

وتابع: وكان لدينا منذ أسبوع المكتب السياسي لحزب التجمع وكانت آخر مهلة أولية في المرحلة الأولى لإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية ، ولدينا 23 زميلا أرسلوا رغبتهم في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، ولدينا 45 زميلا أبدوا رغبة في الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وهذا العدد أولي ربما يزيدوا الأيام القادمة، وربما تأتي إلينا ترشيحات جديدة من بعض زملائنا.

واستطرد: كما أننا لدينا اعتراض واضح على المبلغ التأميني المطلوب من المرشح في الانتخابات البرلمانية، ولدينا اعتراض أيضا على سلوك الهيئة الوطنية للانتخابات في التعامل مع التجاوزات في الإنفاق على الحملات الانتخابية في الدعاية ، حيث أنه ربما يمثل ذلك قيدا على بعض الزملاء.

واختتم: لكننا نتحدث تقريبا في حدود من 60 إلى 75 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وعقد حزب الجيل الديمقراطي ، اجتماعًا موسعًا بمقر الأمانة العامة للحزب، برئاسة ناجي الشهابي، رئيس الحزب، وبحضور أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات واللجان الحزبية والنوعية، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة لعام 2025.

ناقش الاجتماع تقارير الأداء الصادرة عن أمانات التنظيم والانتخابات في المحافظات، والتي استعرضت مستوى الجاهزية الميدانية للحزب ومدى تفاعل كوادره مع المواطنين، إضافة إلى آليات التنسيق بين اللجان النوعية والتنظيمية.

وأشاد الحاضرون بحالة التفاعل الإيجابي التي يشهدها الحزب في الشارع المصري، وبالجهود المبذولة على الأرض من قبل أمانات الحزب في المحافظات المختلفة.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس الحزب، أن حزب الجيل الديمقراطي قرر الدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يمثلون نخبة من الكوادر الوطنية التي جرى تأهيلها سياسيًا وتنظيميًا، وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والخبرة والانتماء الوطني، والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة المجلس.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحزب أن برنامج الجيل الانتخابي الذي يتبناه مرشحوه في انتخابات الشيوخ يرتكز على مجموعة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها: دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كل ربوع الوطن.

كما يشمل البرنامج دعم مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والارتقاء بدور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية مساندة تساهم في صناعة السياسات العامة الرشيدة، وتطرح البدائل الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفيما يلي قائمة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية:

محافظة القاهرة

دكتور مهندس محمد همام الزهري عبدالله



محافظة الجيزة

المستشار محمد السيد الدكرورى



2. إبراهيم علي محمد علي البكر



3. ياسر عبدالعظيم عبدالجليل



4. عبد الناصر سمير جمعة محمد

محافظة الإسكندرية

1. المهندس إيهاب محمود عبدالله أحمد



2. حسام الدين رجبي سالم عبد الحميد



3. الدكتورة رحمة أحمد محمد عبد الله



4. كريم سمير عبد الحميد القناني



5. سوزي سعيد عزيز ميخائيل

محافظة الدقهلية

1. السيد السيد محمد إبراهيم ملوه



2. عبد المنعم محمود السيد سليم



3. عبده عبد الحليم النواوي أحمد



4. غادة علي السيد علي البري

محافظة البحيرة

1. علي محمد علي حسين حصوري



2. نادر إسماعيل حامد مصطفى



3. أحمد أبوالخير أحمد رجل



4. جاسر فاروق صابر ضيف الله



5. محمود السيد عبد الفضيل محمد

محافظة الغربية

الدكتور وائل عبدالرزاق مروان دوابه



محافظة دمياط

الدكتور صبري بديع عبد المطلب الحسيني، أستاذ علم الاجتماع



محافظة السويس

المهندس أسامة حسن أحمد محمد الطهطاوى



محافظة القليوبية

علاء الدين صلاح عبد الحليم

ودعا رئيس الحزب، ناجي الشهابي، أمناء المحافظات إلى تكثيف الحملات الميدانية في المرحلة المقبلة، والتركيز على نشر البرنامج الانتخابي للحزب والتفاعل المباشر مع المواطنين.

وأكد أن خوض انتخابات مجلس الشيوخ يتم بروح وطنية خالصة، تنطلق من إيمان الحزب بأن المجلس يمثل منصة حيوية للحوار الوطني وصياغة السياسات العامة والتشريعات التي تعزز استقرار الدولة وتحمي أمنها القومي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجولات الميدانية، والتفاعل الجماهيري، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة، بما يليق بتاريخ حزب الجيل الديمقراطي ورسالته الوطنية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فتح باب الترشح وتلقي الطلبات في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو الجاري، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً على أن ينتهى العمل باليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف المستشار حازم بدوي، أن إعلان الكشوف النهائية والرموز الانتخابية سيكون يوم الجمعة 11 يوليو وينشر في صحيفتي الأخبار والجمهورية، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على المرشحين إن وجدت اعتبارًا من الإثنين 14 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن إعلان القائمة الانتخابية وبدء الدعاية اعتبارًا من الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر يوم للتنازل عن الترشح الأحد 20 يوليو، مضيفًا أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ من يوم 31 يوليو.

وأكد المستشار حازم بدوي، أنه تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت، و2 أغسطس، وتجري الانتخابات في الداخل الإثنين والثلاثاء 3 و4 أغسطس.

وأشار إلى أن إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية والأخبار والجمهورية سيكون 12 أغسطس.

و يرصد "صدى البلد" الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

فتح باب الترشح:

من السبت 5 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو 2025

التقديم من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً

نشر كشوف المترشحين:

يوم الخميس 11 يوليو 2025

إعلان الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية:

يوم الخميس 18 يوليو 2025

موعد التصويت في الخارج:

يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس 2025

موعد التصويت في الداخل:

يومي الأحد والإثنين، 4 و5 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الجولة الأولى:

يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تلقي الطعون حتى الخميس 14 أغسطس

جولة الإعادة (إن وجدت):

في الخارج: يومي 25 و26 أغسطس 2025

في الداخل: يومي 27 و28 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الإعادة: يوم 4 سبتمبر 2025



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