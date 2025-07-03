بكاء أم فرحة.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان الكيمياء والجغرافيا



تباينت آراء طلاب بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم، عقب خروجهم الطلاب من امتحاني مادتي الكيمياء لشعبة العلمي، والجغرافيا لشعبة الأدبي، حول مستوى الامتحانين.

الكيمياء صعبة على الطلاب

وأعرب عدد من طلاب شعبة العلمي عن استيائهم من امتحان الكيمياء، مؤكدين أنه جاء طويلا ويحتاج إلى وقت أكبر، وهناك أسئلة غير مباشرة وتتطلب تفكيرا طويلاً ووقت الامتحان لم يكن كافيا.

ردود أفعال متباينة في امتحان الجغرافيا

في المقابل، تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان الجغرافيا، واصفين الأسئلة بـ"المباشرة والواضحة"، ولكن البعض أكد ان هناك صعوبة في الخرائط التي لم تكن واضحة.

وشهد محيط اللجان حالة من الهدوء النسبي، وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم من قبل أولياء الأمور، الذين حرصوا على انتظار أبنائهم للاطمئنان على أدائهم في اليوم الامتحاني الجديد.

و يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بلغ 58 ألفًا و911 طالبًا وطالبة، موزعين على 149 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة و يتوزع الطلاب وفقًا للتخصصات على النحو التالي : 15 ألفًا و 699 طالبًا بالشعبة الأدبية، و 28 ألفًا و 312 طالبًا بشعبة العلوم، و 12 ألفًا و 271 طالبًا بشعبة الرياضيات، إلى جانب 2,629 طالبًا من طلاب التعليم الدولي.