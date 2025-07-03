ما كنش قصدي.. عامل محارة ينهي حياة نجله ويدعي وفاته بالمنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي عامل محارة بتهمة قتل نجله في أحدي قري مركز قويسنا في محافظة المنوفية .

بدأت الواقعة عندما وصل طالب بالصف الثاني الازهري الي مستشفي قويسنا جثة هامدة.

وتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بوصول طالب الي مستشفي قويسنا جثة هامدة.

وبسؤال أسرته أكدوا وفاته بشكل طبيعي، وبالبحث والتحريات ومناظرة الجثمان تبين اعتداء والده عليه بالضرب حتي الموت.

وبتضييق الخناق علي والده اعترف بتعديه بالضرب علي نجله وذلك بسبب خلافات بينهم واستخدم الاب وسائل تعذيب لنجله بالكهرباء.

وقال الاب في تحقيقات الشرطة أنه كان لا يريد قتل نجله قائلا “ ما كنش قصدي اموته وحاولت أنقذه ووديته المستشفي”.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم التعليمي لمناظرة الطب الشرعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.