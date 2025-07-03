حزب التجمع يعلن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن حزب التجمع سيشارك في الإجتماع التنسيقي الذي سيعقد بعد قليل في حزب مستقبل وطن ، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اجتماع اليوم سيتم الإعلان فيه عن تدشين التحالف الانتخابي “القائمة الوطنية من أجل مصر” لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن التحالف الانتخابي “القائمة الوطنية من أجل مصر” لعب دور مهم في تجميع الأحزاب المتحالفة انتخابيا.

وكان قد دعا حزب مستقبل وطن إلى اجتماع تنسيقي، مساء اليوم الخميس، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويعقد الاجتماع الذي دعا إليه حزب مُستقبل وطن، بحضور أحزاب: حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.