حازم إمام يرحل رسميًا عن لجنة التخطيط.. كواليس القرار المفاجئ

أعلن حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رحيله عن منصبه بالنادي، عقب التعاقد مع جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال إمام في تصريحات عبر راديو أون سبورت: بخصوص لجنة التخطيط خلاص مبقناش موجودين، ومبقاش لينا دور، ومفيش حاجة اسمها لجنة تخطيط، الموضوع انتهى تماما، وحاليا مش متواجدين، سواء أنا ولا الأستاذ عمرو الجنايني وميدو كان كتب كمان، ولن نتواجد في لجنة التخطيط بالنادي، وكل التوفيق لمجلس الإدارة ولجون إدوارد، لو في حاجة استشاري أكيد مرحب في أي وقت.

وأضاف لاعب الأبيض السابق: شوفت بوست لكابتن أيمن الرمادي في منتهى الجمال، وكأنه واحد من أبناء الزمالك، وإنه مش هيشتكي عشان مستحقات، وكان كلامه محترم جدا وربنا يوفقه.



وأشار إلى أنه النهارده المدرب الجديد لنادي الزمالك، يانيك فيريرا، وصل، واعتقد هيتقدم النهارده أو بكره بالكتير وكل التوفيق، الفكرة اللي موجودة أتمنى ليها التوفيق، مدرب كويس اشتغل في الدوريين البلجيكي والسعودي، عارف المنطقة العربية وصغير في السن.

واختتم حازم إمام حديثه قائلا: تحدثنا سابقا في حالة التعاقد مع مدير رياضي، لن يكون لنا أي دور، وفي حاجة مش هقول بتضايقني، لكني مش مبسوط منها لما أطلع أتكلم في حته، الناس حصراني في حتة حازم إمام عضو لجنه التخطيط، كأني بقول حاجة من جوا الزمالك.