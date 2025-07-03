مدير الإصلاح الزراعي يتفقد مشروعات وأنشطة وجمعيات الهيئة بالفيوم

تفقد المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أعمال وجهود أنشطة الهيئة والمشروعات والجمعيات التابعة لها، بمحافظة الفيوم، ومتابعة أعمال مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

وقال المدير التنفيذي للهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الأنشطة والأعمال والمرور الدائم على كافة المشروعات، والتأكد من جهود التيسير على المزارعين والمنتفعين.

وشملت الزيارة، التي رافقه خلالها المهندس جمعة محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي، وقيادات المنطقة، المرور على جمعيات: قصر رشوان، كفر محفوظ، وطامية، لمتابعة سير العمل بها، وتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي أملاك الهيئة ، وأعمال الحصر، وإدخال البيانات، فضلا عن أعمال صرف الأسمدة للمزارعين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن متابعة الزراعات المختلفة، وعلى رأسها محصول القطن.

وتفقد المدير التنفيذي للهيئة أيضا مشروعات التسمين، وبعض المشروعات الإنتاجية التي تنفذها جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظة، لمتابعة استمرار العمل، والتأكد من جودة الإنتاج.

وعقد "الخطيب" اجتماعا بمديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم، ضم قيادات المديرية والمنطقة، للإطمئنان على سير العمل، والتأكد من تنفيذ التكليفات ومتابعتها، فضلا عن حثهم علي رفع كفاءة العمل بالجمعية والمناطق المديرية.

وفي نهاية الزيارة التقى مدير الهيئة مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، لمراجعة بعض الاعمال المشتركه بين الإصلاح الزراعي ومحافظة الفيوم، حيث أشاد "الأنصاري" بأعمال الإصلاح الزراعي والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة الفيوم.