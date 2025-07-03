منظار ناجح لمروان عطية وغياب متوقع لمدة شهرين عن الأهلي

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب مروان عطية، لعلاج "الفتق"، والتي أُجريت صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة باستخدام المنظار الجراحي.

وأوضح جاب الله، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيغادر المستشفى صباح غدٍ الجمعة، على أن يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، قبل أن يبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي.

وأضاف طبيب الأهلي أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستُحدد بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة وفقًا لاستجابته للعلاج، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مروان سيغيب عن الفريق لمدة تقارب الشهرين، وهو ما يمثل خسارة فنية مؤقتة للمارد الأحمر في ظل تلاحم المواسم.

وكان جاب الله قد أشار في وقت سابق إلى أن مروان عطية كان يعاني من آلام متكررة خلال الفترة الماضية، وتم تأجيل إجراء الجراحة أكثر من مرة نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته في العديد من المباريات المهمة، قبل أن يُتخذ القرار مؤخرًا بإجراء العملية الجراحية بعد التنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشواره المحلي في الدوري الممتاز، إلى جانب مشاركته المرتقبة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، ما يجعل عودة مروان عطية في الوقت المناسب عنصرًا مهمًا لدعم وسط الميدان الأحمر.