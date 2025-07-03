ثورة إدارية وفنية في الزمالك.. إدوارد يبدأ التنفيذ ويغلق ملف الطبيب الأجنبي

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، في تنفيذ مشروع الهيكلة الرياضية داخل النادي، وذلك عقب اعتمادها رسميًا خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد قبل يومين.

وقد وجه إدوارد شكره لرئيس النادي حسين لبيب وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الكامل واعتمادهم للاستراتيجية التي تقدم بها قبل توليه المنصب رسميًا.

ووفقًا للخطة، سيتم تطبيق الهيكلة الجديدة على جميع المناصب الفنية والإدارية داخل قطاع كرة القدم، وفي مقدمتها الفريق الأول، لضمان عمل المنظومة تحت نظام موحد ومنضبط يتماشى مع الرؤية المستقبلية للنادي.

وفي إطار خطة التطوير، توصل إدوارد لاتفاق نهائي مع طبيب أجنبي لتولي مهمة الإشراف الطبي على الفريق الأول، خلفًا للدكتور محمد أسامة.

ومن المنتظر أن يصل الطبيب الجديد إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لينضم إلى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي وصل إلى العاصمة مساء الأربعاء.

ويأمل الزمالك في مواصلة تحقيق الإنجازات خلال الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقبي كأس مصر والسوبر الإفريقي في الموسم المنقضي، وسط طموحات كبيرة لاستعادة بريق الفريق محليًا وقاريًا.