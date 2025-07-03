تحرير 70 محضر تموين على أسواق ومخابز دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى عبد الكريم، للتفتيش على الأسواق و متابعة المنظومة التموينية بالمحافظة، حيث نفذت المديرية حملة مكبرة اليوم الخميس أسفرت عن تحرير ٧٠ محضر للمخالفين.

حيث تم تحرير عدد ١٨ محضر لعدد من المخابز لرصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود قائمة تشغيل وأيضًا عدم وجود سجل زيارات ، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وبالنسبة إلى الأسواق فقد تم تحرير ٥٠ محضر لوجود مخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ، وعدم وجود شهادة صحيه وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود سجل تجاري وبيع سلع بأكياس سوداء .

كما تم تحرير محضرين بمنظومة المواد البترولية لعدم الإعلان عن أسعار الغاز .