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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بعاصمة المحافظة، تحت إشراف ومتابعة ميدانية من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبمشاركة شرطة المرافق بقيادة المقدم طارق سكران.

وجاءت الحملة حيث استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية، خاصة شارع البلدية، ومنطقة وسط البلد، وشارع صلاح سالم، وميدان بيع المصنوعات، والتي تشهد كثافة مرورية وتجمعات للمواطنين، وتم خلالها إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، وتنبيه المخالفين بعدم التعدي على الأرصفة ومداخل المحال التجارية.

 وأكد رئيس المدينة أن الحملات مستمرة يوميًا في جميع أحياء وشوارع المدينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة متكاملة لفرض الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، لا سيما خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

ودعت الوحدة المحلية أصحاب المحال والبائعين إلى الالتزام بالقانون وعدم افتراش الطرق والأرصفة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات جديدة، وسيتم مصادرة أي إشغالات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والاشغالات، ورجال شرطة المرافق، ورجال قسم الإشغالات بحي شرق كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ التعديات

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