مدحت شلبي: خوسيه ريبيرو يرفض ضم ظهير أيمن للأهلي

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، حسم قراره بشأن مركز الظهير الأيمن في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "المدير الفني الإسباني رفض تمامًا فكرة التعاقد مع ظهير أيمن جديد الصيف ده."

وأضاف: "الفترة اللي الماضية شهدت ترشيحات بالتعاقد مع أحمد هاني لاعب سيراميكا، وأحمد عيد لاعب المصري، لكن ريبيرو رفض كل الترشيحات".

واختتم: "المدير الفني اكتفى بالثنائي محمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد، بجانب تواجد أحمد رمضان بيكهام الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن بجانب مركز قلب الدفاع".