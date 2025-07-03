مدحت شلبي: الزمالك يفتح الباب أمام رحيل مهاجمه

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن نادي الزمالك رحب برحيل الفلسطيني عمر فرج لاعب الأبيض والمعار لصفوف ديجرفورس السويدي خلال الفترة القادمة سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على قناة MBC مصر 2: "نادي الزمالك أبدى مرونة كبيرة بشأن رحيل لاعبه الفلسطيني عمر فرج، خلال الانتقالات الجارية".

وأضاف شلبي:"عقد عمر فرج مع ديجرفورس السويدي يتواجد فيه بندًا بأحقية الشراء مقابل مليون دولار، إلا أن النادي لم يفعّل هذا البند حتى الآن، مما يفتح الباب أمام أندية أخرى للتفاوض مع الزمالك بشأن اللاعب".

وتابع: "وكيل عمر فرج تواصل بشكل ودي مع إدارة الزمالك، والتي أكدت عدم وجود مانع من رحيل اللاعب، في انتظار وصول عروض رسمية لدراستها واتخاذ القرار المناسب".