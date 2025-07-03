بحب احترامها لنفسها.. وفاء عامر تدافع عن أنغام

علقت الفنانة وفاء عامر علي الشائعات التي وجهت لأنغام، بشأن الحملة التي وُجهت ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد حفلها في مهرجان موازين، والتي زعمت بعض الأطراف أن أنغام كانت السبب وراءها.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: "بحب احترام أنغام لنفسها ولأولادها وتاريخها وجمهورها بحب أغانيها و لبسها و ثقافتها بحب

تخطيها لأزمتها و تحدياتها"

أنغام: الحملة ضدي ظالمة.. ولا علاقة لي بأزمة شيرين

وتحدثت أنغام في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الحملة التي استُهدفت بها، متهمةً البعض بالزجّ باسمها في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بحفل موازين في المغرب، معلقة: "أنا غير قادرة على تحمّل هذا الظلم، السكوت والتجريح وصلا إلى مستوى غير مقبول وغير محترم. والموضوع وصل لتلميحات من زملاء نعرف جيدًا من وراء هذه الحملة. هناك مواقع كتبت اسمي، وناس تبعت لي شتائم".

واستكملت أنغام: "لا أعلم ما علاقتي بأزمات شيرين عبد الوهاب، وقد تحملت على مدار السنوات الماضية تلميحات مباشرة منها، لكني كنت ألتمس لها العذر. لا أوجه الاتهام لشيرين بشكل مباشر، لكن هناك كثيرين من حولها يحاولون إقناعها بذلك".

واختتمت أنغام حديثها باكية: "سأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يجرؤ على التطاول عليّ، وأطلب من الجميع ألا يظلمني أو يُقارن اسمي باسم شيرين عبد الوهاب، فلكل واحدة منا موهبتها الخاصة".





