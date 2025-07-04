دبلوماسي: الجهد العربي المجمع حقق نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجهد العربي المجمع نتج عنه كثير من النتائج الايجابية لصالح القضية الفلسطينية، مشددا على نجاحهم في استئناف لجنة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتفعيلها لإدانة الاحتلال الاسرائيلي.

العمل في الأمم المتحدة

وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح، خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العمل في الأمم المتحدة لحظي ويتوجب عمل فوري للتعامل مع التطورات السريعة، موضحا أنه حينما تقدم دولة عربية مشروع قرار فإنها تمثل المجموعة العربية بشكل عام لدى الأمم المتحدة.

مشروع قرار عربي

ولفت السفير ماجد عبد الفتاح، إلى أنه حين يحدث اختلاف حول أي مشروع قرار عربي فان ممثل الدولة صاحبة الشأن هي من تفصل في هذا الاختلاف، معقبا: "العلاقات الشخصية أساس العمل في الأمم المتحدة".