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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل "كاريزما" أول أغنية مصرية يابانية | شاهد

كاريزما
كاريزما
قسم الفن

طرح الفنان شو أجدد أعماله الغنائية "كاريزما"، بشكل فيديو كليب مصور من العاصمة اليابانية طوكيو.

وتعد الأغنية أول تعاون موسيقي مصري ياباني يجسد مفهوم الاندماج الثقافي بين البلدين تمزج موسيقاها بين ألوان موسيقية شرق أوسطية شبابية مثل الشعبي والهيب هوب والريغيتون مع التأثيرات الموسيقية اليابانية ورقصاتها التقليدية.

وتم تصوير الكليب في ضريح ساروي التاريخي في مدينة كوتو بالعاصمة طوكيو، ويمزج بين الأجواء الروحانية لهذا المكان العريق مع الإيقاعات الموسيقية الراقصة والإضاءة الديناميكية مع الرقصات التقليدية والصوت المصري الأصيل، في مزيج يجمع بين الثقافة المصرية والأصالة اليابانية وتقاليدها.

وتعاون شو خلال الأغنية مع نخبة من الموسيقيين اليابانيين، منهم شينوبو كاواشيما، عازف آلة "تسوغارو شاميسن" التقليدية وعازفة الساكسفون هارومو إيماي وراقصة التاب مينامي ناكاجاوا، وعدد من أشهر فناني الإنتاج في اليابان منهم المخرجة أسامي توماتسوري والمنتج مايرو كيكوتشي والمصور السينمائي دايكي توميتا.

ويظهر كل فنان خلال الكليب باللباس التقليدي الياباني "الكيمونو والهاوري"، في تجسيد للتداخل بين الإبهار البصري والمتعة الموسيقية، وتدور كلماتها حول شخصية الفرعون رمز الكاريزما في التاريخ المصري في إطار عصري وخفيف  في تكوين الكلمات وسهولته وإيقاعاتها.

كما تعاون شو مع الموزع الموسيقي المصري أبو عبير، والشهير بأعماله الغنائية مع كزبرة والتي تصدرت تريندات السوشيال ميديا، مثل "عليا الطلاق كله بيكدب" و"انت مش جاي معايا" و"رزمة". 

وحققت الأغنية سابقة من نوعها حيث تعد أول عمل غنائي عربي يتم تسجيل وتنفيذ أعمال الصوت في ستوديوهات سوني ميوزيك العالمية في طوكيو، التي اختضنت نيخة من أساطير الموسيقى العالميين من بينهم تسجيل وماستر معظم ألبومات مايكل جاكسون.

وتعد أغنية "كاريزما" أول عمل فني يتم إنتاجه بين مصر واليابان، في محاولة لتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين وتجديد الروابط المتينة والممتدة لأكثر من 150 عاما، وتعد بداية لعدة أعمال فنية مشتركة تعزز الاندماج والشراكة المصرية واليابانية من خلال الموسيقى.

كاريزما المغني شو أغاني مصرية

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