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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| توفير فرص عمل.. تحسين الخدمات العامة.. وحملات تموينية على الأسواق

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت فعاليات وتوفير فرص عمل وشن حملات تموينية، والعديد من الأحداث الأخرى.

حياة كريمة تعلن عن فرص عمل فى قرية أبو منقار بالوادى الجديد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد عن فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل المتاحة بمقر مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

وتضمنت الوظائف المتاحة 3 معلمات على أن يكون المؤهل بكالوريوس في التربية أو رياض الأطفال، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ومعرفة بأساليب التعليم الحديثة، على أن تكون شخصية صبورة ومحبة للأطفال، وللاستفسار وتقديم الطلبات يرجى التوجه مباشرة إلى مقر مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية (أبو منقار).

كما تضمنت المسابقة طلب عاملتى نظافة القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام اليومية بشكل منتظم، وكذلك مطلوب وظيفة محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة خبرة 3 سنوات على الأقل في المحاسبة، وإلمام باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة المختلفة، على أن تكون الأولوية في التعيين لساكني القرية أو المناطق المجاورة لها.

محافظ الوادي الجديد يتابع جهود تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية

كثفت محافظة الوادي الجديد، الجهود الميدانية لتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بوتيرة متسارعة لتجميل المدن والقرى، وتحسين المرافق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لفرض الانضباط بالشارع، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشددا على أن الحملات مستمرة بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات.

في واحة الخارجة، جري تجميل حضري: من خلال استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهيد طلعت ضرغام، بدءًا من نهاية شارع السبط الشرقي حتى موقف الأقاليم، بما يساهم في تحسين المظهر الحضري وتيسير حركة المرور.

هذا بالإضافة إلى دعم غذائي من خلال توفير كميات كبيرة من الخضروات الطازجة بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع المنتشرة بأحياء الشعلة، الزهور، البساتين، وشارع بورسعيد، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بزيادة المساحات الخضراء، وزراعة عدد من أشجار النخيل أمام مبنى المحافظة بمجمع المصالح الحكومي، ضمن خطة توسعة المسطحات الخضراء وتحسين بيئة العمل الحكومية، كما جري تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت أحياء الزهور، الأمل، بالإضافة إلى شوارع عبد الناصر، الذهبي، والإذاعة، بما في ذلك رفع المخلفات الصلبة والنباتات العشوائية.

وفي واحة الداخلة: استمرار أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع منطقة "دروسه" بمدينة موط، وبدء تشوين البلاط بشوارع قرية الراشدة ضمن خطة تحسين البنية التحتية، وتنفيذ حملة نظافة وتهذيب للأشجار  وإزالة النباتات العشوائية بحي الزهور والطريق الدائري بمدينة موط.

حملات تموينية للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات المرور المفاجئ على مستودعات الشركة المصرية ومستودع البوتجاز؛ للتأكد من توافر السلع التموينية الاستراتيجية.

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد محمد صالح شريعي، إلى الاطمئنان على وجود كميات كافية من السلع تكفي احتياجات المستهلكين طبقًا للفترات المقررة، ومطابقة أوزان أسطوانات الغاز للأوزان الرسمية.


وتعمل مديرية التموين بالوادي الجديد على تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية لضبط المخالفات التموينية، خصوصًا مع تزايد حالات الغش التجاري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في تداول السلع بالأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود الرقابة التموينية والتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية الأساسية بالمستودعات التموينية.

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أخبار الوادي الجديد| توفير فرص عمل.. تحسين الخدمات العامة.. وحملات تموينية على الأسواق

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