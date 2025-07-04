زلزال مدمر وتسونامي.. اليابان تستعد لكارثة

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الخميس، تحذيرا خطيرا بشأن إمكانية حدوث زلزال مدمر من فئة "ميجا"، ينتظر أن يضرب البلد الأسيوي خلال الـ30 عاما المقبلة، وبدأت الحكومة في طوكيو الاستعداد لهذه الكارثة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "آساهي" اليابانية هناك هزات أرضية بقوة 8-9 درجات في صدع "نانكاي" قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان قد تتسبب في تسونامي هائل بارتفاع 20 مترا، حيث يقدّر العلماء احتمال حدوث ذلك بنسبة 80% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وبدأت الحكومة اليابانية بتحديث خطة الطوارئ للكوارث، والتي تتضمن بناء سدود إضافية، وإقامة نقاط إخلاء للسكان، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع برامج التدريب للمواطنين.