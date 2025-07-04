18 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في غزة

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استشهد 18 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن 15 شخصا على الأقل استشهدوا أغلبهم من عائلة أبو خديجة، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين للعائلة قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضافت، أن مدفعية الاحتلال استهدفت خيام النازحين في مواصي رفح، جنوب قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شمال مدينة خان يونس.

وخلفت مجازر الاحتلال المتواصلة في عدة مناطق بقطاع غزة أمس الخميس، أكثر من 100 شهيد، بينهم 51 شهيدا ارتقوا خلال انتظارهم المساعدات.