منتخب الطائرة البارالمبي يفوز على جنوب إفريقيا في أولى مبارياته ببطولة إفريقيا

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 0/3، في أولى مباريات المنتخب ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية، التي تستضيفها كينيا حاليا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالصين العام القادم.

ويلعب منتخب الوطني، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم معه منتخبات: جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا .

ويسعى المنتخب الوطني المصري للكرة الطائرة البارالمبية للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به منذ نشأة البطولة وحتى الآن، كما يأمل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة البارالمبي بقيادة المخضرم عماد رمضان رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة للظهور بشكل رائع والفوز بكأس البطولة، ويهدف الاتحاد لأن تكون بطولة إفريقيا منصة لتجربة اللاعبين الجدد على مستوى المنافسات الدولية.

ويضم منتخب الكرة الطائرة البارالمبي اللاعبين: هشام صلاح الدين كابتن الفريق، أشرف زغلول، عبدالنبى حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، حمادة السيد، أحمد زكرى، محمد حمدي، ويقود الفريق جهاز فني مكون من: محمد بشير مديرا فنيا، محمد سعد مدربا، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

واستعد منتخبنا الوطني للبطولة بشكل مكثف، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها من مشاركاته وألقابه السابقة، وكان آخرها الفوز بلقب النسخة الإفريقية الماضية في نيجيريا، بعد انتصار على المغرب 3-0 في النهائي.

ويتميز الجهاز الفني بقيادة نشطة، تعمل على صقل مهارات اللاعبين من خلال تدريبات مستمرة ومباريات ودية تحضيرية، كما تتميز تتميز تشكيلة منتخبنا الوطني بالتوازن بين الخبرة والشباب، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة القوية خلال البطولة.

ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره المغربي في ثاني جولات دور المجموعات في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت.