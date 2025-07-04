خروج العاملين مصابي انقلاب ميني باص بشرم الشيخ من المستشفى| صور الحادث

خرج جميع العاملين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بشارع الباتروس بشرم الشيخ من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتحسن حالتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم انقلاب مينى باص تابع لأحد فنادق شرم الشيخ ، مما ادى ذلك الى إصابة 19 من العاملين بالفندق ، وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى .

وتلقى اللواء محمد كامل عنانى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا يفيد بانقلاب مبنى باص تابع لفندق صن رايز يقل عمال وردية ، أثناء مرور بصنية الباتروس بسكن العاملين بحى النور باتجاه شارع السلام .

وعلى الفور تم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لاسعافهم .

واخطرت الجهات الأمنية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور قام مجلس مدينة شرم الشيخ برفع المينى باص من صنية الباتروس ومرور السيارات وعودة الطريق للعمل .

وقال مصدر طبى بمستشفى الدولى أنه تم خروج جميع المصابين من المستشفى بناءا على طلبهم بعد تحسن حالتهم ، مشيرا الي أن الاصابات تنوعت مابين خدمات وسحجات وجروح بسيطة ، وتم حجز حالتين داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الطبية .

حادث انقلاب ميني باص في شرم الشيخ

وكانت هيئة الإسعاف المصرية – إقليم القناة، تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ووصل فريق إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ المتابعة لحصر الإصابات وتحديد أسباب الحادث.

و اخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق