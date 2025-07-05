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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

MacBook Air أفضل لابتوب للدراسة والعمل في العالم

آبل
آبل
احمد الشريف

لطالما كانت أجهزة MacBook مثارًا للسخرية في أوساط التقنية، حيث كانت تُنتقد بشدة بسبب ضعف الأداء، وسعة الذاكرة العشوائية المحدودة، والسعر المرتفع الذي يُبرَّر فقط بعلامة آبل التجارية. 

في الواقع، كان الكثير من المستخدمين، يفضلون أجهزة Windows باعتبارها الخيار الأفضل والأكثر كفاءة.

الثورة الحقيقية: معالجات Apple Silicon

لكن كل شيء تغيّر بشكل جذري مع إطلاق رقائق Apple Silicon من سلسلة M. هذه المعالجات، مقارنةً بمعالجات Intel التي استخدمتها آبل سابقًا، قدّمت قفزة هائلة في الأداء. 

فقد حسّنت عمر البطارية بشكل مذهل، وتخلّصت من مشاكل السخونة الزائدة، وسرّعت من تشغيل التطبيقات والمهام المتعددة بشكل ملحوظ.

أفضل لابتوب للدراسة والعمل؟

اليوم، يمكن القول إن جهاز MacBook Air الحالي هو أفضل لابتوب للدراسة والعمل في العالم. تصميمه الأنيق وهيكله النحيف يقدّمان تجربة استخدام راقية، في حين أن الشاشة تقدّم جودة عرض مذهلة، والبطارية تدوم لساعات طويلة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا الجهاز القوي يعمل دون مروحة تبريد، ما يعني تجربة استخدام صامتة تمامًا. لم يكن من المتصور قبل سنوات أن نجد لابتوبًا بهذه القوة لا يصدر أي صوت أثناء العمل، وها نحن نشهد ذلك اليوم.

من السخرية إلى الريادة

تحوّلت أجهزة MacBook من كونها هدفًا للنقد إلى رمز للكفاءة والتطور في سوق الحواسيب المحمولة. ومع استمرار آبل في تطوير معالجاتها الخاصة، يبدو أن التفوق لن يتوقف قريبًا.

MacBook أجهزة MacBook Windows

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