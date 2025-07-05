حرائق سوريا مستمرة والطيران التركي يتدخل للمساعدة

لازالت الحرائق في ريف اللاذقية بالساحل السوري مستمرة منذ أيام، وبدأ الطيران التركي في التدخل للمساعدة في إخماد الحرائق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بدخول الطيران المروحي التركي للمساعدة بإخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق بريف اللاذقية، إلى جانب الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني السوري.

وأضافت وكالة سانا أن فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإخماد الحرائق في ناحية قسطل معاف بريف اللاذقية.

وبذلت فرق الإطفاء السورية جهود كبيرة لإخماد الحريق، ورغم اشتداد سرعة الرياح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، في قرى وبلدات قسطل معاف وكسب والبسيط وبيت القصير وفرنلق وزغرين وجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أوضح في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود تأهيل للغابات والطرقات، وبُعد مناهل التزود بالمياه، إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام مع زيادة نشاط سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال النيران.