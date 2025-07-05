الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً لشراء أشرف داري من أحد الفرق السعودية

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن مدافع فريق الأهلي أشرف داري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"خاص.. الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً لشراء مدافع الفريق أشرف داري من أحد الفرق السعودية مقابل 2 مليون دولار".

وكان قد تحدث زهير والد أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن تلقي نجله عروضا خليجة للرحيل من القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال زهير والد أشرف داري في تصريحات: “اللاعب يمتلك أكثر من عرض خليجي للرحيل عن الأهلي، لكن أشرف يحب النادي الأهلي ولا يريد الرحيل ولم يفكر من الأساس في الأمر ويتدرب بمفرده في المغرب من أجل العودة بقوة مع بداية فترة الإعداد مع الفريق”.