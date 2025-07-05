الاكتشاف المبكر والوقاية .. كل ما تريد معرفته عن أمراض الكبد

يلعب الاكتشاف المبكر دور كبير في علاج أمراض الكبد والحماية من مضاعفاتها لذا يجب معرفتها مبكرا.

ووفقا لما جاء في موقع nhs نكشف لكم أهم أعراض أمراض الكبد وطرق الوقاية منها.

أعراض أمراض الكبد

معظم أنواع أمراض الكبد لا تسبب أي أعراض في مراحلها المبكرة.

بمجرد ظهور أعراض أمراض الكبد، يكون الكبد قد تعرض بالفعل للتليف والندوب، وهذا ما يُعرف بتليف الكبد .

تشمل أعراض أمراض الكبد العامة ما يلي:

الشعور بالتعب والضعف الشديد طوال الوقت

فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن

فقدان الرغبة الجنسية

اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان )

حكة في الجلد

الشعور أو المرض وكيفية الوقاية من أمراض الكبد.

أسباب أمراض الكبد

الأسباب الرئيسية الثلاثة لأمراض الكبد هي ما يلي:

بدانة

عدوى التهاب الكبد غير المشخصة

استخدام الكحول

الوقاية من أمراض الكبد

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع أمراض الكبد من خلال بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك مثل:

محاولة الحفاظ على وزن صحي

عدم شرب الكثير من الكحول

تتوفر لقاحات لالتهاب الكبد الوبائي أ والتهاب الكبد الوبائي ب ويُنصح بها إذا كنت معرضًا للخطر.