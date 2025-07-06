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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 6-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه؛ في استقراره مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-7-2025.

سعر أكبر دولار اليوم

وسجل أكبر سعر لـالدولار أمام الجنيه؛ نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

وصل أخر تحديث لأعلي سعر دولار أمام الجنيه داخل  مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر الدولار اليوم

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في أول يوم عمل للبنوك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 6-7-2025.

عودة البنوك للعمل

ومع بدء تعاملات اليوم الأحد، عادت البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الرسمية الممنوحة للعاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار اليوم

وبلغ أقل  سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي،سايب، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

أعلي سعر دولار

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

دعم التنمية المستدامة

يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام.

وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة.

وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام.

قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال.

علق محمد على ، الرئيس التنفيذي للمصرف، بأن التوجيه المستمر من البنك المركزي المصري بتعزيز دور الاستدامة في البنوك التي يتبناها مصرفه، كان لها أثرا في إشادة وتكريم من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال، نظرا للالتزام بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة.

واعتبر أن ذلك يعزز من دور  المصرف كمؤسسة مالية مسؤولة، تُسهم في تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي

وأوضح أن اصدار تقرير الاستدامة يعد مهم خصوصا وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف المؤسسية، ويأتي إطلاق التقرير الثاني عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام.

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