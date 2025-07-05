طهران ترفض تفقد منشآتها النووية .. والطاقة الذرية تسحب آخر مفتشيها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد الضربات العسكرية المشتركة"، تناولت فيه تداعيات الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع داخل الأراضي الإيرانية الشهر الماضي، والتي أثارت ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء في التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال تصريحات على متن طائرته الرئاسية، أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة واضحة بفعل الضربات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن طهران قد تستأنف هذا البرنامج في مواقع أخرى غير خاضعة للتفتيش الدولي، في ظل استمرار رفض إيران السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية نفت بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الأجواء الداخلية في إيران "لا تسمح بتحركات دبلوماسية" نتيجة الغضب الشعبي. كما نقل التقرير تحذيرات الحرس الثوري الإيراني من "ردّ ساحق" في حال تكرار الهجمات الإسرائيلية أو خرق خطوط الهدنة، معتبرًا أن العدوان جاء بعد فشل إسرائيل في تحقيق مكاسب عبر المفاوضات.

كما أبرزت القاهرة الإخبارية إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سحب آخر مفتشيها من إيران، ما يزيد من تعقيد الوضع بشأن الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

وفي ختام التقرير، أوضحت القناة أن القلق الأوروبي يتصاعد، حيث يواصل الأوروبيون محاولاتهم لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، رغم ما وصفه مسؤولون أوروبيون لصحيفة واشنطن بوست بأن الضربات الأميركية منحت إيران دافعًا إضافيًا للمضي قدمًا سرًا في تطوير برنامجها النووي. وأكد التقرير أن الأوروبيين يسعون جاهدين للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران، رغم أن فرص الوصول إلى اتفاق باتت ضئيلة.