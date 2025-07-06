الموسيقيين عن حذف أغاني أحمد عامر: حياة الفنان ليست ملكه

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن الفن ليس حراما، وعندما تقدم فن لابد من أن تكون مقتنعا بما تقدم، كما أن حياة الفنان ليست ملكه.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن النقابة سوف تقيم عزاءا اليوم الأحد، وذلك تكريما للفنان أحمد عامر.

وصية أحمد عامر

من جانبه؛ قال الفنان أحمد شيبة إن الفنان أحمد عامر إذا قال وصيته بحذف الأغاني فهذه وصية وجب تنفيذها، وأنه ينتقي الكلمات وأغانيه تدخل إلى القلوب.

ولفت إلى أن الفنان أحمد عامر كان برفقته قبل الوفاة بيومين في الرياض، كما أنه ما زال في حالة من عدم الاستقرار حتى الآن منذ تلقي خبر الوفاة.